موقف كورتوا من المشاركة مع بلجيكا في كأس أمم أوروبا

أكّد الإيطالي - الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم غياب الحارس "غير الجاهز" تيبو كورتوا عن قائمة منتخب بلاده التي كشف عنها الثلاثاء، تمهيداً لمشاركة "الشياطين الحمر" في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا الشهر المقبل.

وتعرّض الحارس البالغ 32 عاماً والذي يحرس عرين ريال مدريد الاسباني لتمزّق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في أغسطس 2023، والذي إلى جانب تمزّق الغضروف المفصلي في مارس، تسبّب في غيابه عن معظم الموسم.

قال تيديسكو "لقد كان صادقاً معي، فهو يعرف جسده، إنّ لعب ثلاث أو أربع مباريات هو شيء" وخوض كأس أوروبا شيء آخر، في إشارة إلى المباريات الأربع التي لعبها في الدوري الإسباني مع ريال الشهر الحالي.

ولخّص تيديسكو الذي خلف الإسباني روبرتو مارتينيس في فبراير 2023 "إنه ليس جاهزاً لكأس أوروبا، وعلينا أن نلعب مع من يستطيع".

ورغم اتخاذ القرار النهائي بشأن من سيقف بين الخشبات الثلاث كحارس أساس بين كون كاستيلز (فولفسبورغ الالماني)، وماتس سيلز (نوتنغهام فورست الانكليزي)، وتوماس كامينسكي (لوتون تاون الانجليزي)، إلاّ أنّ تيديسكو أكد انه يتعين عليه "التحدث عن الأمر معهم أولاً".

كما أدرج تيديسكو اسم لاعب الوسط أكسيل فيتسل (35 عاماً) الذي لعب في مركز الدفاع مع أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الموسم.

وأوضح سبب هذا الاختيار، قائلاً "إنه يجلب الجودة، إنه أحد اللاعبين الذين لعبوا أكثر عدد من المباريات مع أتلتيكو مدريد، نحن بحاجة إليه، فهو يتمتع بالخبرة، ويمكنه مساعدة الشباب، سواء لعب أم لا".

كما تم استدعاء المدافع المخضرم يان فيرتونغن الذي يبلغ 37 عاماً ويدافع عن ألوان أندرلخت، بسبب الخبرة التي يتمتع بها.

في المقابل، لم يستدعِ تيديسكو مهاجم مرسيليا الفرنسي السابق ميتشي باتشواي (30 عاماً) معللاً قراره "لم نتمكن من استدعاء هداف ثالث" بعد روميلو لوكاكو (روما الإيطالي) ولويس أوبيندا (لايبزيغ الالماني).

ولضمان توازن جيد للتشكيلة، استدعى المدرب مواهب صاعدة على غرار ابن الـ 19 عاماً أرتور فيرميرين لاعب خط الوسط الدفاعي لأتلتيكو مدريد.

وتواجه بلجيكا ضمن تحضيراتها للنهائيات القارية مونتينيغرو في الخامس من يونيو ولوكسمبورغ في الثامن منه. ووقع المنتخب البلجيكي في المجموعة الخامسة إلى جانب سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.