الأهلي يصطدم بالزمالك في السوبر الإفريقي بعد غياب 30 عاما

ضرب قطبي الكرة المصرية موعداً جديدا للمواجهة الإفريقية في السوبر الإفريقي بعدما توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه على حساب الترجي التونسي، وفوز الزمالك بكاس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي.

وبذلك يضرب الفريقان موعدًا في كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994.

وكان الزمالك حصل على كاس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بعد نسخة عام 1994، والتي فاز فيها الزمالك بهدف دون مقابل بهدف كان من إمضاء أيمن منصور مهاجم الزمالك في هذا التوقيت.