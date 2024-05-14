أستون فيلا يخطف التعادل من ليفربول رغم "الخطأ القاتل" لبطل كأس العالم

ارتكب حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني مارتينز، خطأً قاتلاً كلف فريق هدفاً ساذجا أمام ليفربول في ختام مباريات، الجولة 37 من الدوري الإنجليزي لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3 بين ليفربول وأستون فيلا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيلا بارك.

بدأت المباراة بدون جس نبض، بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، بعد عرضية من هارفي إليوت لمست باو توريس، وخدعت الحارس إيمليانو مارتينيز الذي فشل في الامساك بالكرة لتتحول إلى المرمى.

بعد 10 دقائق، عادل أستون فيلا النتيجة عن طريق يولي تيلمانس، بعد تمريرة رائعة من أولي واتكينز، أحد المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي.

في الدقيقة 23 تمكن ليفربول من تسجيل الهدف الثاني، عن طريق كودي جاكبو، بعد تمريرة من لويس دياز، وتبادل رائع للكرة بين لاعبي ليفربول، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول، رغم العديد من الفرص المهدرة من أستون فيلا وكذلك الريدز.

والشوط الثاني، افتتحه ليفربول بهدف ثالث سجله المدافع الشاب كونساه، برأسية ممتازة بعد عرضية من هارفي إليوت، في الدقيقة 46

ونجح البديل جون دوران من استغلال خطأ ماك أليستر بخروجه بالكرة، ليطلق تسديدة سكنت شباك الحارس أليسون بيكر، وفي الدقيقة 89، انطلق ليون بايلي ومرر الكرة في ظهر الدفاع لتجد دوران، وترتطم الكرة بقدمه وتسقط في مرمى ليفربول بغرابة شديدة.

بهذه النتيجة يصبح رصيد ليفربول 79 نقطة في المركز الثالث، بينما أستون فيلا رابعًا بـ 68 نقطة، بفارق 5 نقاط عن توتنهام، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي

ويحتاج أستون فيلا لتعادل في الجولة الأخيرة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في حالة فاز توتنهام على مانشستر سيتي.