خبر مقلق لجمهور بايرن ميونيخ قبل مواجهة ريال مدريد

تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي جمال موسيالا وليروي ساني، لاعبي بايرن ميونخ الألماني، في المباراة أمام ريال مدريد الإسباني غداً الثلاثاء (11:00 مساء بتوقيت الإمارات) في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المدير الفني لبايرن توماس توخيل في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: "هناك العديد من القرارات التي سيتم اتخاذها في اللحظات الأخيرة فيما يتعلق بجمال وليروي".

وأضاف أنه سيقرر بشأن موسيالا، الذي تعرض لإصابة في الركبة، وساني الذي يعاني من مشكلة في الفخذ، ذلك بعد التدريب الختامي للفريق.

ويرى توخيل أن لاعب الوسط كونراد لايمر، الذي تم استبداله هذا الاسبوع بسبب إصابة في الكاحل، لديه فرصة وقد يكون قادرا على اللعب غدا الثلاثاء، لكن الأمور باتت صعبة بالنسبة للمدافع ماتياس دي ليخت المصاب في الركبة ودايوت أوباميكانو المصاب في الكاحل.

وأعلن توخيل بالفعل أن سيرجي جنابري مهاجم الفريق سيشارك في المباراة بعد تعافيه من إصابته.

وأضاف توخيل: "مباراة قبل النهائي تلك مثل النهائي، أنها مباراة كبيرة للغاية".

والتقى الفريقان من قبل في 26 مباراة في البطولة بمسماها الجديد والقديم، ليصبحا الفريقين الأكثر مواجهة في تاريخ البطولة.

من جانبه، قال الظهير الأيمن جوشوا كيميتش: "أعتقد أن هناك فريقين عظيمين سيلعبان معا".

وأضاف: "نعرف ريال مدريد جيدا ونعلم أنهم لديهم إمكانيات كبيرة"، مشيرا إلى أن على فريقه إيجاد التوازن بين اللعب الهجومي والدفاعي أمام فريق يضم الثنائي الألماني توني كروس وأنطونيو روديجر.

وأوضح كيميتش (29 عاماً): "نرغب في تحقيق نتيجة جيدة وأن نبدأ في وضع مريح بمباراة الإياب".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتابع لاعب بايرن ميونخ: "أنا متحمس بشدة لتلك المباراة، مثل أي مشجع في أوروبا، أنه شعور رائع أن تلعب قبل النهائي أمام ريال مدريد".

وفاز بايرن ميونخ على ريال مدريد في الدور قبل النهائي عام 2012، لكنه خسر أمام الفريق ذاته في عامي 2014 و2018.

من جانبه، يتطلع حارس وقائد الفريق البافاري، مانويل نوير، لخوض النهائي في ملعب "ويمبلي" يوم الأول من يونيو المقبل.

وأضاف: "نعلم أن الذهاب إلى ويمبلي وخوض النهائي سيكون صعبا، ولهذا السبب علينا أن نكون في أفضل حال في المباراتين".

ويتطلع نوير إلى نهائي ألماني خالص في ويمبلي مثلما حدث عام 2013 بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، والذي بدوره سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الدور قبل النهائي الثانية.

وأضاف: "في البداية من الجيد للكرة الألمانية أن يكون لديها فريقان في قبل النهائي، بالطبع سيكون ملعب المباراة النهائية مميزا جدا وحقيقة أن الفريقين التقيا هنا في 2013 ويلعبان الآن في قبل النهائي هي أمر مميز كذلك".