قرار صادم من مدرب الأردن عقب الخسارة في نهائي كأس آسيا

أثار مدرب منتخب الأردن الجدل عقب خسارة منتخب الأردن في نهائي كأس آسيا 2023 أمام المنتخب القطري، بنتيجة 3-1، وذلك بعدما أكد أنه قد يترك "النشامى" عقب ختام البطولة، وذلك بعدما قاد منتخب الأردن لإنجاز غير مسبوق في بطولة كأس آسيا بوصولهم لأول نهائي قاري في تاريخهم.

وقال المدرب الأردني في تصريحات بعد الخسارة أمام قطر: "لدي بعض الظروف العائلية في المغرب ظهرت قبل انطلاق بطولة كأس آسيا، لكنني كنت مرتبطا مع الاتحاد الأردني، لذا حرصت على قيادة المنتخب في المسابقة وهذه مسؤوليتي".

وتولى عموتة تدريب منتخب الأردن في 27 يونيو 2023، وقاد "النشامى" لتحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس آسيا التي اختتمت أمس في قطر، بوصولهم لأول نهائي قاري في تاريخهم.

وأضاف المدرب: "يجب أن أناقش هذه الأمور مع المسؤولين، لنصل لقرار يناسب الجميع، في النهاية الأهم أن لا يتضرر المنتخب سواء بحضوري المتقطع، أو بعد إكمالي المهمة، في الوقت الحالي سأذهب للمغرب وبعدها سأجلس مع الاتحاد الأردني لبحث مستقبلي سواء بالبقاء أو الرحيل".

وأكد المدرب أنه حتى هذه اللحظة مدرباً للمنتخب الأردني، مشيرا إلى أنه مرتبط بظروف عائلية في الوقت الحالي تستوجب السفر للمغرب.

وتمنى المدرب من اللاعبين أن يحافظوا على نفس المستوى لأن هناك تحديات قوية يأتي على رأسها التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.