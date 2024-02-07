موعد مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2023

ضرب منتخبا الأردن وقطر موعدا تاريخيا في نهائي كأس آسيا لكرة القدم 2023، عقب الفوز على كوريا الجنوبية وإيران، في الدور نصف النهائي من البطولة ليكون بذلك نهائي البطولة عربي خالص، وبتواجد الأردن لأول مرة في تاريخها وقطر للمرة الثانية على التوالي وبحثا عن الفوز باللقب والحفاظ على الكأس.

وكان منتخب الأردن أول المتأهلين للنهائي وذلك بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

بينما حجز منتخب قطر بطاقة التأهل الثانية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بفوزه على إيران بنتيجة 3-2 ليضرب موعدا مع الأردن في لقاء مرتقب.

ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا السبت المقبل على أرضية ملعب "لوسيل".

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات والسادسة مساء بتوقيت السعودية، وهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية لكأس آسيا عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.