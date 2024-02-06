بيراميدز يقيل باتشيكو بصورة مفاجئة

أعلن بيراميدز المصري القدم انفصاله عن المدرب جايمي باتشيكو.

وتولى باتشيكو (65 عاماً) تدريب بيراميدز مطلع 2023 وفاز في 31 مباراة وخسر 12 وتعادل 14 مرة في كل المسابقات.

وقال بيراميدز عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة: "نتمنى لك التوفيق باتشيكو" برفقة صورة للمدرب البرتغالي، ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل.

وودع بيراميدز كأس الرابطة المصرية، التي أُقيمت دون اللاعبين الدوليين أثناء كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في ساحل العاج، من دور الثمانية بعد الخسارة 3-1 أمام المصري البورسعيدي مطلع الشهر الحالي بعدما حقق المركز الثالث في كأس السوبر المصرية ديسمبر (كانون الأول).

ويتذيل بيراميدز المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن ماميلودي صن داونز وجنوب أفريقيا، في المراكز المؤهلة للدور التالي، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري وله 17 نقطة من ثماني مباريات متأخراً بفارق نقطتين عن زد المتصدر الذي خاض عشر مباريات.