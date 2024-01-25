كلوب: محمد صلاح أوفى مصري قابلته في حياتي

دافع مدرب ليفربول يورغن كلوب عن نجم فريقه محمد صلاح ضد الانتقادات التي لحقت باللاعب بشأن مغادرة معسكر مصر وعودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد إصابته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر الثانية أمام غانا، وتبين لاحقا أن أفضل فرصة ممكنة لمشاركته مجددا في البطولة، ستكون عبر تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.

وشكك العديد من المتابعين في ولاء صلاح لمنتخب مصر، بيد أن كلوب سخر من هذه الادعاءات، موضحا أن قرار عودة اللاعب إلى ليفربول لتلقي العلاج جاء لمصلحة جميع الأطراف.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الأربعاء، بعد تعادله مع فولهام 1-1 في إياب نصف النهائي.

وبعد اللقاء، قال كلوب في رد على سؤال عبر شبكة "بي إن سبورتس" حول قضية صلاح: "لا أستطيع أن أكون جزءا من هذا النقاش، المنتخب المصري وليفربول لديهما الاهتمام ذاته وهو أن يكون محمد صلاح لائقا في أسرع وقت".

وأضاف: "قررنا أن نعيده إلى هنا ليس لنسلبه من المنتخب المصري، بل لتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة، وإذا وصلت مصر للنهائي وكان جاهزا يمكن لصلاح العودة".

وختم حديثه بالقول: "إذا كان هناك من يشكك في ولاء محمد صلاح، فعليه أن يراجع نفسه لأن صلاح هو أوفى مصري قابلته في حياتي على الإطلاق".