الزمالك المصري يخسر مباراته الثانية في الإمارات

خسر فريق الزمالك المصري مباراته الثانية في الإمارات والذي خاضها أمام فريق أم صلال القطري في دورة نادي الوحدة الودية الدولية، وأقيمت مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة والتي خسرها الزمالك بهدفين دون مقابل على استاد آل نهيان في نادي الوحدة.

وبعد نهاية الشوط الأول سلبيا استقبل الزمالك هدفين في الدقيقتين 72 و78، عن طريق مشعل الشمري واللاعب المحترف دينجي جوري.

ويذكر أن الزمالك يلعب بطولتين وديتين في الإمارات الأولى خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، وخسر الزمالك أمام الوحدة في مباراة دور نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وتلقى خسارته الثانية في مباراة تحديد المركز الثالث

ويشارك الزمالك أيضا خلال تواجده في الإمارات في دورة التحدي بنادي النصر في استاد آل مكتوم بدبي ويواجه فيها فريق الرجاء المغربي يوم 26 يناير.