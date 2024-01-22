ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا بعد خسارة أول نقطتين

لحق المنتخب المغربي بالمنتخبات العربية المشاركة في البطولة وخسر نقطتين في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع نظيره الكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله، والتي جمعت بينهما، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، في إطار مواجهات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا المقامة بكوت ديفوار.

وبتلك النتيجة يصل منتخب المغرب إلى النقطة الرابعة ويتواجد في صدارة المجموعة السادسة بـ كأس أمم إفريقيا 2023، بينما حصد منتخب الكونغو الديمقراطية، النقطة الثانية له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني، في المجموعة السادسة التي تضم كلاً من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، وكان منتخب المغرب فاز في مباراة الجولة الأولى أمام تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، ولكنه فشل في تكرار فوزه بعد أن خسر نقطتين حال كافة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة التي حققت نتائج غير مرضية.

ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية

1 - منتخب المغرب - المركز الأول - 4 نقاط - مباراتين.

2 - منتخب الكونغو الديمقراطية - المركز الثاني - نقطتين - مباراتين.

3 - منتخب زامبيا - المركز الثالث - نقطة واحدة - مباراة واحدة.

4 - منتخب تنزانيا - المركز الرابع - بدون نقاط - مباراة واحدة.

وذلك قبل مباراة منتخب تنزانيا مع زامبيا في الجولة الثانية للمجموعة السادسة.