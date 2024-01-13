سجل حافل لـ "عملاق إفريقيا" في المباريات الافتتاحية

تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 في نسختها رقم 34 والتي تقام في كوت ديفوار بدءا من اليوم السبت وحتى 11 فبراير المقبل، بمباراة تجمع بين منتخب البلد المضيف وغينيا بيساو.

وأسفرت قرعة مرحلة المجموعات عن وجود المنتخب المصري، البطل التاريخي لأمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، في المجموعة الثانية برفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) وموزمبيق.

ويبدأ منتخب (الفراعنة) مشواره في تلك النسخة بمواجهة موزمبيق غدا الأحد، وبعدها بأربعة أيام يواجه غانا في الجولة الثانية، قبل أن يلاقي الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر الجاري في ختام لقاءاته بالدور الأول.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يبدأ خلالها منتخب مصر مبارياته بأمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق، بعدما سبق أن افتتح لقاءاته بنسخة المسابقة عام 1998 في بوركينا فاسو أمام الفريق ذاته، حيث تغلب عليه بهدفين نظيفين حملا توقيع نجمه السابق حسام حسن، ليستكمل الفريق حملته الناجحة بتلك النسخة ويتوج بلقبها للمرة الرابعة في تاريخه في ذلك الوقت.

وتحمل مواجهة موزمبيق الرقم 108 في تاريخ لقاءات المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، ليعزز أبناء النيل صدارتهم لقائمة أكثر المنتخبات خوضا للمباريات في البطولة القارية.

وظهر المنتخب المصري في 25 نسخة سابقة بأمم أفريقيا بإجمالي 107 مباريات حقق خلالها 60 انتصارا و20 تعادلا فيما تلقى 27 خسارة.

وخلال مشاركاته السابقة في كأس الأمم الأفريقية، حقق المنتخب المصري 17 فوزا في المباريات الافتتاحية، وتعادل في مباراتين، وتكبد 6 هزائم، وسجل لاعبوه 49 هدفا خلالها، بينما منيت شباكه بـ22 هدفا.

وحقق منتخب مصر أولى انتصاراته في لقاءاته الافتتاحية بأمم أفريقيا خلال نسخة المسابقة عام 1957، حينما تغلب 2 / 1 على نظيره السوداني في أول مواجهة جرت بتاريخ البطولة، وكان اللاعب المصري الراحل رأفت عطية هو صاحب أول هدف في المسابقة عبر تاريخها.

وجاء آخر انتصار للمصريين في مبارياتهم الافتتاحية بأمم أفريقيا بنسخة المسابقة عام 2019، التي استضافتها أرض الكنانة، حيث تغلب منتخب الفراعنة 1 / صفر على زيمبابوي، وكان محمود حسن تريزيجيه هو صاحب الهدف الوحيد.

وتلقى المنتخب المصري أول هزيمة في تاريخه بلقاءاته الافتتاحية في أمم أفريقيا في نسخة البطولة عام 1986، التي أقيمت بملاعبه، حينما خسر صفر / 1 أمام منتخب السنغال، لكنه سرعان ما استعاد اتزانه وشق طريقه في المسابقة ليتوج بها في النهاية للمرة الثالثة في تاريخه آنذاك.

أما آخر هزيمة تكبدها منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية بالبطولة، فكانت بالنسخة الماضية التي أقيمت بالكاميرون، عندما خسر صفر / 1 أمام منتخب نيجيريا، لكنه واصل مسيرته بنجاح في المسابقة ليصعد إلى المباراة النهائية.

وتعادل المنتخب المصري للمرة الأولى في لقاءاته الافتتاحية بالمسابقة عام 1976 بإثيوبيا بنتيجة 1 / 1 مع منتخب غينيا، فيما جاء تعادله الأخير في تلك اللقاءات مع منتخب مالي بنتيجة بدون أهداف في نسخة عام 2017 بالجابون.

وكانت مباراة مصر ونيجيريا في مستهل مباريات الفراعنة بأمم أفريقيا عام 1963 الأكثر تهديفاً، حيث انتهت بفوز الفراعنة 6 / 3 وكانت الخسارة من كوت ديفوار في افتتاح مواجهات الفريق بأمم أفريقيا عام 1990 في الجزائر بنتيجة 1 / 3 هي الأكبر في تاريخ الفريق بكأس الأمم الإفريقية.