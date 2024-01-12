كوريا الجنوبية.. أول بطل قاري بقميص متهالك وبلا طبيب

تُعد النسخة الأولى من كأس أمم آسيا انطلاقة غير تقليدية للبطولات القارية، بعدما أقيمت البطولة في هونغ كونغ بمشاركة أربعة منتخبات هي البلد المضيف وكوريا الجنوبية وجنوب فيتنام وإسرائيل.

وشهدت البطولة التي أقيمت في 1956 تتويج كوريا الجنوبية «التايغوك» بلقب أولى بطولات كأس آسيا بطريقة إعجازية، خصوصاً أن مشاركة الفريق جاءت بعد معاناة طويلة مع الحرب الكورية التي انتهت قبل البطولة بثلاث سنوات فقط، لتخلف الكثير من الدمار والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.

وتخطى منتخب كوريا الجنوبية التصفيات المؤهلة للبطولة في الصين تايبيه بصعوبة، ليجد الكوريون أنفسهم في النهائيات.

وعانى المنتخب سوء الاستعداد سواء من الناحية النفسية أو البدنية، حتى إن بعثة المنتخب وصلت إلى هونغ كونغ قبل ساعات من خوض أول مواجهة أمام المنتخب المضيف.

وتمثلت معاناة منتخب كوريا خلال مرحلة الاستعداد للبطولة في انضمام معظم اللاعبين للجيش الكوري، لذلك كان تجمعهم الأول قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق منافسات كأس آسيا.

وتحدث نجم المنتخب الكوري بارك كيونغ هو، الذي شارك في إنجاز التتويج بأول ألقاب كأس آسيا، في تصريحات سابقة، عن الصعوبات والظروف التي خاض خلالها منافسات البطولة مع زملائه، وقال بارك كيونغ هو، إن القمصان التي ارتداها المنتخب الكوري في البطولة تمثل أول زي يتم صناعته في كوريا بعد انتهاء الحرب، موضحاً أنه لم يكن مصبوغاً بشكل جيد.

وأضاف أنه نتيجة لذلك فقد اختفت الصبغة الحمراء من على القمصان حتى وفر أحد الكوريين المقيمين في هونغ كونغ قمصاناً جديدة للاعبين.

وأكمل بارك كيونغ هو أن المنتخب سافر إلى هونغ كونغ دون وجود طبيب للفريق، حتى إن اللاعبين كانوا يتعاملون مع أي لاعب مصاب بالثلج والماء خلال المباريات.

وأقيمت النسخة الأولى للبطولة بنظام الدوري من دور واحد بين المنتخبات الأربعة المشاركة، وخاض منتخب كوريا الجنوبية مباراته الأولى مساء يوم وصولهم

إلى هونغ كونغ، ورغم تأخره بهدفين في الشوط الأول أنهى الفريق المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وفي المباراة الثانية تفوق منتخب كوريا الجنوبية على إسرائيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق المنتخب الكوري الفوز في المباراة الأخيرة على جنوب فيتنام 5-3، ليكتب التاريخ كأول منتخب متوج بلقب كأس آسيا.