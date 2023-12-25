"بالأبيض والأسود".. محمد صلاح: قلوبنا مثقلة بالحرب الوحشية في غزة.. من فضلكم لا تنسوهم

طالب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدم نسيان معاناة ضحايا الحرب والدمار في غزة وذلك خلال فترة عيد الميلاد.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حركة (حماس) واجتياح غزة ردا على الهجوم الذي اقتحم فيه مقاتلو الحركة بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن في أسوأ هجوم على المدنيين في تاريخها.

وقال صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليق إلى جوار صورة لشجرة عيد الميلاد اليوم الاثنين "عيد الميلاد هي الفترة التي تجتمع فيها العائلات للاحتفال.

"مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط خاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام هذه العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST — Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023

وهذه المرة الثانية التي يبدي فيها صلاح البالغ عمره 31 عاما تعاطفه مع ضحايا الحرب في غزة، حيث نشر مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) بعد 11 يوما من اندلاع الحرب يطالب فيه "بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية على غزة على الفور".

وعشية عيد الميلاد عبر البابا فرنسيس عن أسفه قائلا إن رسالة المسيح للسلام تضيع تحت وطأة "منطق الحرب العقيم" في الأرض نفسها التي ولد بها.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني اليوم إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 78 شخصا على الأقل في غزة في واحدة من أكثر الليالي دموية في القطاع المحاصر خلال المعركة المستمرة منذ 11 أسبوعا بين إسرائيل وحماس.