أزمة في كأس السوبر المصري بالإمارات.. الأهلي يطلب تأجيل البطولة

أرسل النادي الأهلي خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تأجيل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم ببطولة السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من الإثنين.

وذكر الاهلي في خطابه حسب الموقع الرسمي للنادي أنه يطلب تأجيل المباراة الثانية لتقام يوم الجمعة 29 ديسمبر بدلاً من الخميس المقبل، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي للإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط.

وأضاف الأهلي "الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الأفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضاً تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حالياً، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد.. فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنياً وذهنياً بشكل غير مسبوق".