كين يستعين بالذكاء الاصطناعي

استعان هاري كين، قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم، بإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، التابعة لموقع غوغل، لمساعدة عائلته على الاستقرار في مدينة ميونيخ الألمانية.

واستعان كين بأداة يطلق عليها «بارد»، وهي أداة تفاعلية إبداعية من غوغل، لمساعدة الأفراد على بدء العمل على المشاريع والأفكار وتعزيز الإنتاجية.

وانتقل كين من نادي توتنهام، في أغسطس الماضي، إلى بايرن ميونيخ، في صفقة ضخمة بلغت 127 مليون دولار، وسجل مع البافاري 22 هدفاً في 20 مباراة.

وقضى كين (30 عاماً) شهوره الأولى في مدينة ميونيخ بمفرده، بعد أن أنجبت زوجته كيت طفلهما الرابع هنري، بعد أسبوع من انتقاله لألمانيا.

ومن المقرر أن تنضم عائلة كين إليه في ألمانيا بشكل دائم قريباً، وكشف اللاعب عن استعانته بغوغل لعرض كيف يمكن لأداة (بارد) مساعدته في المواقف اليومية داخل الملعب وخارجه. وقال كين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أعلم كيف يمكن لإمكانات الذكاء الاصطناعي أن تساعدني على انتقالي لألمانيا، وعلى جعل أطفالي يستقرون في حياة جديدة بميونيخ».