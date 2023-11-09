عائلة نيمار تنجو من عملية اختطاف

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نجاة عائلة نجم الكرة البرازيلية، ولاعب الهلال السعودي، نيمار من عملية اختطاف باءت بالفشل. وأكدت الشرطة البرازيلية أن منزل صديقة نيمار، بيانكا، والتي انجبت منه ابنته قبل شهر، تعرض لعملية سرقة من خلال ثلاثة لصوص مسلحين في ميدنة ساو باولو. لكن بيانكا لم تكن في منزل والديها في وقت السرقة، حيث قام اللصوص بربط والديها في المنزل، وقاموا بسرقة العديد من المقتنيات بينها ساعات ثمينة ومجوهرات، لكنهما لم يعتديا جسديا على والدي بيانكا.

وبعد ان انتبه أحد الجيران إلى حركة غريبة في المنزل وضوضاء، قام بإعلام الشرطة، والتي تمكنت لاحقا من القبض على أحد اللصوص ويبلغ 20 سنة، بينما تم التعرف على الاخرين أيضا وإلقاء القبض عليهما لاحقا. وتبين لاحقا أن أحد اللصوص هو من قاطني البناية السكنية، ويعرف جيدا بيانكا وعائلتها، وكان يمكن أن تتعرض هي وابنتها للاختطاف، لولا أنها لم تزر منزل والديها في ذلك اليوم.