الأهلي يفوز بصعوبة في الدوري المصري ويقترب من الصدارة

اقتنص فريق الأهلي المصري فوزا قاتلا من مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 على ملعب عثمان أحمد عثمان، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للدوري المصري لكرة القدم، سجل للأهلي ياسر ابراهيم (33) والبديل محمد مجدي "افشه" (90+2)، ولسيراميكا لاعب الأهلي المعار الجزائري احمد القندوسي (58)ـ الذي رفع رصيده إلى خمسة اهداف في وصافة هدافي الدوري خلف المتصدر الأنغولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري (6).

وأكمل سيراميكا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 عقب طرد مدافعه رجب نبيل لنيله البطاقة الصفراء الثانية، وحقق أهلي انتصاره الرابع تواليا ورفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الثاني، علما أنه يملك مباراتين مؤجلتين أمام الجونة وبلدية المحلة، متأخرا بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وافتتح الأهلي التسجيل بعدما أخطأ دفاع سيراميكا في تشتيت تمريرة عرضية من ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى ياسر ابراهيم داخل منطقة الجزاء الذي سددها داخل الشباك على يمين بسام.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل من هجمة منظمة فوصلت الكرة داخل منطقة الجزاء للقندوسي الذي سددها مباشرة داخل الشباك على يسار الشناوي (58)، ليعود الأخير بعد 10 دقائق وينقذ مرماه من هدفٍ ثانٍ بتصديه لتسديدة القندوسي المنفرد بالمرمى.

واستغل لاعبو الأهلي النقص العددي في صفوف سيراميكا وتراجعه للدفاع، فسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني حين مرر البديل كريم فؤاد كرة عرضية تابعها "افشه" رأسية على يمين الحارس.