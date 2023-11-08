عقب إصابته بنزيف في المخ.. العامري فاروق في حالة حرجة

تعرض نائب رئيس النادي الأهلي المصري العامري فاروق، لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، حيث سقط مغشياً عليه ليتم نقله إلى المستشفى على الفور في حالة حرجة.

وأفادت صحيفة صدى البلد بإن العامري فاروق تعرض للإصابة بنزيف في المخ بشكل مفاجئ، مما وضعه في غيبوبة ويخضع للفحوصات الطبية في الوقت الحالي.

بدورها أكدت صحيفة المصري اليوم أن وزير الرياضة والشباب السابق، أجرى العامري عملية تفريغ التجمع الدموي وهي العملية الأولى ومن المقرر أن يجري عملية أخرى في الوقت الحالي.

وأضافت: "تم إنهاء العملية الأولى ويجري العملية الثانية في الوقت الحالي التي ستكون من أجل إغلاق الشريان".