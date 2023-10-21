موعد قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان.. وعودة "الهداف الكبير"

سيستعيد يوفنتوس الإيطالي خدمات هدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش للمواجهة المرتقبة ضد ميلان المتصدر الأحد (الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات) بحسب ما كشفه مدرب الأول ماسيميليانو اليغري السبت.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي عشية المباراة "تدرّب فاهوفيتش هذا الأسبوع وهو في حالة جيدة. لا أدري ما اذا كان سيبدأ المباراة أساسياً. على أي حال، اذا بدأ المباراة فلن يخوض الدقائق التسعين كاملة".

وتابع: "ربما يدخل احتياطياً خلال المباراة، سأتخذ قراري بعد الحصة التدريبية الأخيرة اليوم. من المهم جدا الاستعانة مجددا بفلاهوفيتش فهو لاعب يسجل اهدافا مهمة".

وغاب فلاهوفيتش الذي سجل 4 اهداف في ست مباريات في الدوري المحلي هذا الموسم، عن المباراتين الاخيرتين ليوفنتوس، كما غاب عن صفوف منتخب صربيا خلال النافذة الدولية الاخيرة.

في المقابل، يحوك الشك حول مشاركة المهاجم انريكو كييزا ضد ميلان وقال أليغري في هذا الصدد: "خاض نصف حصة تدريبية الجمعة، وسنقرّر ما إذا سنستدعيه الى التشكيلة اذا كان في حالة جيدة".

وغاب كييزا الذي سجل 4 أهداف في 7 مباريات في الدوري الايطالي هذا الموسم، عن المباراة الأولى ليوفنتوس في ديربي تورينو، بسبب إصابة عضلية منعته ايضا من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في تصفيات كأس اوروبا.

ورفض أليغري اعتبار بان نتيجة المباراة ضد ميلان ستكون نقطة تحول في الصراع على اللقب هذا الموسم بقوله "ستكون مباراة جميلة، مباراة صعبة أيضا. بيد ان ثمة 4 فرق تستطيع احراز اللقب وهي ميلان، إنتر، يوفنتوس ونابولي. المهم بالنسبة الينا ان نكون ضمن هذا الرباعي في مايو".