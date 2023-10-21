أرتيتا يصف بوكيتينو بـ «مثله الأعلى» قبل مواجهة أرسنال وتشلسي

كشف مدرب أرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكل أرتيتا، أن «مثله الأعلى» ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نصحه بعدم دخول معترك التدريب، وذلك عشية المواجهة المرتقبة بين تشلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج اليوم (الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات) ضمن المرحلة التاسعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ولعب المدرّبان جنباً إلى جنب في صفوف باريس سان جرمان قبل عقدين من الزمن، وقد أشاد أرتيتا الذي يصغر بوكيتينو بـ10 أعوام، كثيراً بالدور الذي لعبه الأرجنتيني في مسيرته بالقول في مؤتمر صحافي: «كانت أول فرصة لي على الصعيد الاحترافي في صفوف باريس سان جرمان (معاراً من برشلونة)، وقد وصل كلانا في الوقت ذاته. عشنا في الفندق ذاته على مدى ثلاثة أشهر».

وتابع «بوكيتينو أحد أكثر الأشخاص تأثيراً في مسيرتي الكروية، أولاً كلاعب عندما احتضنني.. لقد اهتم بي كطفل صغير، كشقيقه الأصغر، ولعب دوراً كبيراً في نجاحي في باريس لأنه كان دائماً يهتم بي ويسديني النصائح».

كما كشف أرتيتا أيضاً أن بوكيتينو الذي سبق له تدريب توتنهام الإنجليزي وباريس سان جرمان، نصحه بعدم دخول معترك التدريب، وقال ضاحكاً «نصحني بعدم دخول مجال التدريب، إنه أمر في غاية الصعوبة».