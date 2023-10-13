غوارديولا يستعد لخطف نجم ريال مدريد مجاناً

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن المدرب بيب غوارديولا طلب من مانشستر سيتي التعاقد مع اللاعب توني كروس في الموسم المقبل مجاناً.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدرب الإسباني معجب جداً بالدولي الألماني ويأمل في كسب خدماته عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024، مبينة أنه فكر في اعتزال كرة القدم في الموسم الماضي.

وأضافت: "غوارديولا يأمل في إقناعه بالانضمام إلى مانشستر سيتي، مع منحه راتباً قدره 15 مليون يورو".

في المقابل أوضحت أنه في "الملكي" سعداء جداً بالمستوى الذي قدمه كروس في بداية الموسم ويفكرون في عرض تجديد عقده في نهاية الموسم، على عكس النجم الكرواتي لوكا مودريتش، إذ لدى النادي الإسباني قناعة بأن لاعب الوسط الألماني لديه القدرة للعب موسم أو موسمين إضافيين في سانتياغو برنابيو.

واختتمت: يرغب توني كروس في الانتظار حتى نهاية الموسم لاتخاذ قراره، وأن أولويته هي اللعب لريال مدريد. إذا اعتقد أنه لا يزال لديه القدرة على اللعب لمدة موسم واحد مع "الميرنغي" أو يقرر اعتزال كرة القدم".