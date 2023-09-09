مونديال السلة: صدام ألماني صربي من أجل لقب تاريخي

تبحث كل من ألمانيا وصربيا عن باكورة ألقابها في كأس العالم لكرة السلّة، عندما يتبارزان في مواجهة أوروبية خالصة في النهائي غدا في مانيلا. وفاجأ البلدان العالم عندما اقصيا المنتخبَين الاميركي والكندي تواليًا في الدور نصف النهائي، حيث فازت صربيا بسهولة نسبية على كندا 95-86، فيما تغلبت ألمانيا بشق الانفس على الولايات المتحدة 113-111.

وفيما سبق ان بلغت صربيا النهائي عام 2014 للمرّة الأولى منذ انفراط عقد يوغوسلافيا العريقة تاريخيًا في كرة السلّة والفائزة بلقب كأس العالم خمس مرات، تخوض ألمانيا النهائي للمرّة الأولى في تاريخها، حيث يُعدّ المركز الثالث الذي حققه جيل ديرك نوفيتسكي عام 2002 في انديانابوليس الافضل في تاريخ البلاد. وقال مدرب ألمانيا الكندي غوردون هربرت "هذه المجموعة من اللاعبين تريد الفوز بالميدالية الذهبية".

واحتلت ألمانيا المركز الثالث في كأس اوروبا العام الماضي، وقال فرانتس فاغنر نجم "دي مانشافت" انهم عازمون على عدم تفويت أي فرصة أخرى.

وتتسلّح صربيا بتشكيلة مخضرمة بقيادة الهدّاف بوغدان بوغدانوفيتش، فيما يُعد الجيل الألماني الحالي من الافضل في تاريخها، بقيادة الاخوين فرانتس وموريتس فاغنر وصانع الألعاب دنيس شرودر.