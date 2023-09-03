أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد في الوقت القاتل

انتزع أرسنال فوزاً قاتلاً على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين في الوقت البدل من الضائع من المباراة ليخرج فائزاً 3-1، في حين حقق ليفربول فوزاً لافتاً على أستون فيلا 3-صفر ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، في حين مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية هذا الموسم بعد سقوطه أمام توتنهام صفر-2 في الجولة الثانية ليبقى رصيده 6 نقاط.

وفشل مانشستر يونايتد مرة جديدة في العودة فائزاً من خارج الديار في مواجهة الخمسة الكبار ليسقط بالضربة القاضية هذه المرة، وسيطر الحذر على أداء الفريقين معظم فترات المباراة ولم تشهد اثارة الا في الدقائق الاخيرة والوقت بدل الضائع.

وكان أرسنال الطرف الأفضل في الشوط الأول من دون أن يصنع فرصاً خطيرة على مرمى حارس يونايتد الكاميروني أندريه أونانا، وقبل دقائق من نهاية المباراة نجح ديكلان رايس القادم إلى أرسنال من جاره وست هام في صفقة ضخمة تخطت المئة مليون جنيه استرليني في استغلال تردد دفاع مانشستر ليصوب كرة زاحفة ارتطمت بالحارس وتهادت داخل الشباك (90+6).

ورمى مانشستر بكل ثقله في محاولة لتعديل النتيجة لكن أرسنال استغل المساحات الواسعة التي تركها الفريق الضيف ليضيف الهدف الثالث عبر البرازيلي غابريال جيزوس الذي انفرد بالحارس من مسافة بعيدة وتخطى مدافعاً بحركة فنية رائعة قبل أن يسجل في المرمى (90+11).