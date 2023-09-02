ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

عاد ميلان من الملعب الأولمبي في العاصمة بانتصاره الثالث توالياً في بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على روما 2-1 رغم النقص العددي في صفوفه، في الجولة الثالثة من البطولة، ليعزز فريق المدرب ستيفانو بيولي صدارته بتسع نقاط، بفارق ثلاث عن كل من نابولي حامل اللقب وجاره إنتر اللذين يلتقيان مع لاتسيو الوصيف السبت وفيورنتينا الأحد توالياً، وفيرونا الذي مني الجمعة بالهزيمة الأولى.

وتواجد الوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد بدلاء نادي روما الذي تعاقد معه هذا الأسبوع على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي بعدما فشلت صفقة انتقاله الى يوفنتوس ضمن صفقة تبادلية تشمل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش.

ووجد صاحب الأرض روما نفسه متخلفاً منذ الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء نفذها الفرنسي أوليفييه جيرو وانتزعها الإنكليزي روبن لوفتوس-شيك من الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وبات جيرو بذلك أول لاعب يسجل أربعة أهداف لميلان في المراحل الثلاث الأولى منذ الأوكراني أندري شفتشنكو موسم 2001-2002 وفق "أوبتا" للإحصاءات، وذلك بعدما سجل افتتاحاً أمام بولونيا (2-0) ثم ثنائية في مرمى تورينو من ركلتي جزاء (4-1).

وتعرض روما لضربة أخرى بعد مرور نصف ساعة على البداية بإصابة الوافد الجديد الجزائري حسام عوار الذي ترك مكانه للورنتسو بيليغريني، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، واستهل فريق ميلان الشوط الثاني بتعزيزه النتيجة عبر البرتغالي رافايل لياو بعدما وصلته الكرة من عرضية لدافيد كالابريا (48).

وعاد الأمل لروما بعدما اضطر ميلان لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد الإنجليزي فيكايو توموري لحصوله على الإنذار الثاني.

وحاول روما الاستفادة من التفوق العددي للعودة الى اللقاء، فدفع مورينيو بلوكاكو وليوناردو سبيناتسولا والشاب ادواردو بوفي، لكن من دون طائل حتى الوقت بدل الضائع حين تمكن سبيناتسولا من تقليص الفارق بتسديدة من خارج المنطقة تحولت من المدافع وخدعت الحارس الفرنسي مايك مانيان (2+90)، لكن الهدف جاء متأخراً ليتعرض روما للخسارة الأولى في الموسم.