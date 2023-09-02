رونالدينيو ينفي تورطه في عملية احتيال

نفى نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو أن يكون على صلة بشركة احتيال مشتبه بها في مجال العملات المشفرة، استخدمت صورته في الإعلانات للترويج لأعمالها. ومثل الفائز بالكرة الذهبية أمام لجنة تحقيق برلمانية في مدينة برازيليا استدعته كشاهد للاستماع إلى أقواله بشأن كونه المؤسس وشريك لشركة «18 كيه رونالدينيو».

ووعدت الشركة بعوائد فلكية على الاستثمارات تصل إلى 400% على مدار عام واحد، لكن مئات من العملاء قدموا شكاوى بالاحتيال، مطالبين بتعويضات يبلغ مجموعها أكثر من 61 مليون دولار.

وأكد لاعب سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق في بداية شهادته التي استمرت نحو ساعتين: «خلافاً لما قالته لجنة التحقيق هذه، أنا لست مؤسساً أو شريكاً للشركة». وادّعى رونالدينيو أنه وقّع في عام 2016 عقداً مع العلامة التجارية للساعات الأميركية «18 كيه ووتشز»، يسمح لها باستخدام صورته لحملة إعلانية، لكن وفقاً لما قاله بطل مونديال 2002، تم استخدام الصور التي تم تصويرها خلال هذه الحملة من دون موافقته من قبل شركة استثمار العملات المشفرة.

وقال إنه علم أن الشركة تستخدم اسمه لكنه لم يتخذ أي إجراء قانوني، مؤكداً أنه هو نفسه كان ضحية لعملية الاحتيال المزعومة.

• رونالدينيو أكد خلال شهادته أمام لجنة تحقيق برازيلية أن الشركة المتهمة بالاحتيال في مجال العملات المشفرة استخدمت صورته واسمه دون موافقته.