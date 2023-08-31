قرعة أبطال أوروبا.. سهلة للريال وسيتي وصادمة لسان جرمان

جرت في موناكو اليوم سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث أوقعت القرعة كل من بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر يونايتد الانكليزي في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي "مجموعة الموت" كونها ضمّت باريس سان جرمان بطل فرنسا وبورسيا دورتموند الالماني وميلان الايطالي ونيوكاسل الانكليزي. وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13 ديسمبر. ويقام النهائي في 1 يونيو على ملعب ويمبلي في انكلترا.

المجموعات الثماني:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الالماني، مانشستر يونايتد الانكليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: اشبيلية الاسباني، أرسنال الانكليزي، ايندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الايطالي، ريال مدريد الاسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الالماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، انتر ميلان الايطالي، سالزبورغ النمسوي وريال سوسييداد الاسباني

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الاسباني، لاتسيو الايطالي، وسلتيك الاسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الالماني، ميلان الايطالي ونيوكاسل يونايتد الانكليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الانكليزي، لايبزيغ الالماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الاسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الاوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.