مرتضى منصور يعلن رسمياً رحيله عن الزمالك المصري

أعلن مرتضى منصور رحيله رسمياً عن نادي الزمالك، وذلك بعد قرابة الشهر من قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، تأييد قرار عزله وزوال صفته عن رئاسة النادي.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعلن رحيلي عن نادي الزمالك نهائياً، وسأغادر خارج البلاد عقب مباراة الزمالك أمام النصر السعودي".

وتوجه منصور بالحديث إلى رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس بقوله: "أتمنى أن ترفع الحجز عن الحسابات البنكية لنادي الزمالك، سأغادر البلاد، وسأبتعد عن المشهد نهائياً، وأمير مرتضى رحل ايضاً منذ شهرين عن الزمالك".

وأضاف: "لم أتنازل عن دولار واحد من عقوبة محمود كهربا كما تردد"، مشيراً في حديثه إلى الانتخابات المقبلة للزمالك، التي سيتم فتح الباب الترشح لها في 31 أكتوبر المقبل، بقوله: "من يرغب في الترشح وقلبه على النادي، يتقدم بأوراقه في الموعد المحدد، المعركة انتهت برحيلي عن نادي الزمالك".

ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر، قررت يوليو الماضي تأييد عزل وزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، ورفض المحكمة الطعون المقدمة ضد الحكم القضائي الإداري السابق، سواء الطعن الذي تقدم به مرتضى، أو الطعن المقدم من وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعدما ألزم القضاء الإداري قبلها بعدة أشهر، وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بإعلان زوال صفة مرتضى منصور من النادي، والدعوة لإجراء انتخابات على المنصب الشاغر في أول جمعية عمومية.

وجاء الحكم على مرتضى منصور، بعد أدانته بحكم من محكمة النقض في فبراير الماضي، على خلفية سب وقذف لرئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.