الأهلي السعودي يغري مدرب في الدوري الإنجليزي بـ 40 مليون إسترليني

اقترب نادي أهلي جدة السعودي، من التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي قاد الأهلي الموسم الماضي للعودة إلى دوري روشن للمحترفين.

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أن أهلي جدة، يجري محادثات مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة، إن عرض الأهلي للمدرب سيلفا، يمتد لعامين بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، مشيرةً إلى أنه يجب على المدرب دفع الشرط الجزائي بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لصالح نادي فولهام للسماح له بالرحيل.