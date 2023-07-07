برشلونة مهدد بخسارة أهم صفقة عقب "صفعة" ريال مدريد

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن برشلونة مهدد بخسارة صفقة البرازيلي فيتور روكي، رغم اتفاقه على كافة التفاصيل مع أتلتيكو باراناينسي على إتمام الصفقة.

أوضحت الصحيفة: "في الوقت الذي خسر فيه البرسا سباق التعاقد مع الموهبة التركي أردا غولر لمصلحة منافسه التقليدي ريال مدريد، قد يتلقى النادي صدمة جديدة بخسارة أحد أبرز المواهب البرازيلية في الساحة حالياً".

وتابعت: "باراناينسي أبلغ مسؤولي برشلونة برسالة تحذير من إمكانية ضياع الصفقة، بسبب تباطؤ النادي الإسباني في إرسال عقود الصفقة، ما جعل النادي البرازيلي يقدم على خطوة مفاجئة.

ولفتت إلى أن باراناينسي منح مهلة إلى برشلونة مدتها 24 ساعة، لإرسال كافة العقود والوثائق الخاصة بالصفقة موقعة، وإلا سينهار الاتفاق بين الطرفين، لافتة إلى أن النادي البرازيلي قد يستغل اهتمام سان جيرمان وتوتنهام بضم المهاجم الشاب، وتجاهل اتفاقه مع برشلونة حال عدم إرساله للأوراق المطلوبة، والتفاوض مع الطرفين بشأن الصفقة.