محمد صلاح ومنتخب مصر.. خبر سار قبل تصفيات كأس العالم 2026

ساهمت النتائج الإيجابية للمنتخب المصري الفترة الأخيرة في تحسن تصنيفه العالمي الشهري للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة من مرحلة تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني علي صدارة التصنيف العالمي وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني ثم البرازيل، وجاءت إنجلترا في المركز الرابع، ثم المنتخب البلجيكي، ثم المنتخب الكرواتي، وهولندا، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا في المركز العاشر.

وارتقى منتخب مصر في التصنيف العالمي ووصل للمركز الخامس على مستوى القارة السمراء والـ34 عالميًا، بعد حلوله في المركز الـ35 عالميا بالشهر الماضي، بينما حافظ منتخب المغرب على تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف والاستمرار في تواجده بالمركز الـ13 على مستوى العالم.

وكان منتخب مصر قد تمكن من الفوز بنتيجة 2-1 على حساب غينيا في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل، بجانب الفوز في مباراة جنوب السودان الودية.

وبعد هذا التصنيف جاء منتخب مصر في المرتبة الخامسة إفريقيًا، بعد كل من المغرب والسنغال وتونس والجزائر على الترتيب، وبذلك ضمن منتخب مصر التواجد في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس العالم المقبلة 2026 والمقرر إقامتها في يوم 12 يوليو المقبل.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات الإفريقية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2023

1- المغرب الأول إفريقيًا والـ13 عالميًا

2- السنغال الثاني إفريقيًا والـ18 عالميًا

3- تونس الثالث إفريقيًا والـ31 عالميًا

4- الجزائر الرابع إفريقيًا والـ33 عالميًا

5- مصر الخامس إفريقيًا والـ34 عالميًا

6- نيجيريا السادس إفريقيًا والـ39 عالميًا

7- الكاميرون السابع إفريقيًا والـ43 عالميًا

8- مالي الثامن إفريقيًا والـ50 عالميًا

9- كوت ديفوار التاسع إفريقيًا والـ51 عالميًا

10- بوركينا فاسو العاشر إفريقيًا والـ55 عالميًا