المغربي سفيان أمرابط يحدد مستقبله بنصيحة من شقيقه نور الدين

يستعد النجم المغربي سفيان أمرابط أحد أبرز ركائز منتخب المغرب الأول ونادي فيورنتينا الإيطالي لتحديد مستقبله بعدما بات مطلوباً بقوة في العديد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط أمرابط بعقد مع "الفيولا" يستمر إلى غاية نهاية الموسم الكروي المقبل صيف عام 2024، الأمر الذي يدفع إدارة فيورنتينا للاستماع إلى جميع العروض التي تتوصل بها لبيع ما تبقى من عقد أمرابط حتى لا يرحل مجاناً في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت مصادر لـ"الإمارات اليوم" إن سفيان أمرابط صاحب الـ26 عاماً يعتمد بشكل كبير على توجيهات شقيقه نور الدين مهاجم آيك أثينا اليوناني، والذي نصحه بوضع خيار اللعب في إسبانيا وإيطاليا في المقام الأول، قبل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توصله بعدة عروض هذا الصيف.

وحسب المصادر نفسها فإن أمرابط كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي برشلونة الإسباني بعد أن اقتنع تشافي هيرنانديز بإمكانيته الفنية والبدنية، قبل أن تصل المفاوضات بين البلوغرانا والفيولا إلى الباب المسدود، بسبب الأزمة المالية التي يمر منها الفريق الكاتالوني.

وأوضحت المصادر نفسها أن نادي أتليتكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني قام بخطوة جديدة للتعاقد مع أمرابط في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك مباشرة بعد انسحاب برشلونة من سباق ضم اللاعب المغربي.

وأفادت المصادر أن سفيان أمرابط يُركز بشكل كبير على نصائح وتوجيهات شقيقه نور الدين في تعامله مع العروض التي يتوصل بها، بالنظر للعلاقة القوية التي تجمعهما ومساهمته الكبيرة في تكوينه كلاعب، وخبرته الطويلة في الميادين بعد أن لعب في مجموعة من الدوريات أبرزها الهولندي والتركي والإنجليزي والسعودي ثم اليوناني.

يذكر أن سفيان أمرابط يُعتبر من أبرز نجوم النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم، بعد مساهمته الفعالة في بلوغ منتخب بلاده الدور النصف النهائي لأول مرة في التاريخ.