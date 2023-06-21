خسارة قاسية للبرازيل من قاهر أفريقيا وصديق محمد صلاح

حقق المنتخب السنغالي بطل القارة الإفريقية فوزاً قاسيا على سحرة البرازيل نجوم كرة القدم، بنتيجة 4-2 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليؤكد صديق محمد صلاح، النجم السنغالي ساديو ماني، أنه قادر على مقارعة نجوم السامبا وحاملي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس العالم.

وتقدم المنتخب البرازيلي عن لوكاس باكيتا، بهدف مبكر سجله بعد مرور 11 دقيقة فقط، ورد المهاجم السنغالي، حبيب ديالو، بهدف التعادل بحلول الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، وتقدم منتخب السنغال بهدف جاء بـ"نيران صديقة"، حيث سجله المدافع البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 52 خطأ في مرماه، ثم عزز المهاجم، ساديو ماني، تقدم منتخب "أسود التيرانغا" بإحراز الهدف الثالث له في الدقيقة 55.

وعاد ماركينيوس وسجل الهدف الشخصي الثاني له، لمنتخب بلاده هذه المرة، ووقع ساديو ماني على الهدف الشخصي الثاني والرابع لبلاده، من ركلة جزاء قبل لحظات من النهاية في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان المنتخب السنغالي قد نجح في التفوق على المنتخب المصري مطلع العام الماضي في مناسبتين هامتين وهما نهائي كأس الأمم الإفريقية، وخسارة اللقب القاري، إضافة إلى خسارة المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بركلات الجزاء ليصبح المنتخب السنغالي الأزمة الحقيقية الأن أمام نجوم المنتخب المصري رفاق محمد صلاح.