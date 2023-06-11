لاعبو سيتي يحتفلون بعد "صناعة التاريخ" بقيادة مدرب "عبقري"

قال إيلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي إن فريقه يجب أن يعتبر أحد القوى العظمى في كرة القدم بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا ليكمل ثلاثية نادرة من الألقاب، بينما أثنى جاك جريليش على المدرب بيب جوارديولا باعتباره "عبقريا". وذرف اللاعبون دموع الفرحة بعدما قاد هدف سجله رودي في الشوط الثاني للفوز 1-صفر على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال والفوز باللقب للمرة الأولى أمس، بعدما حصد لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي.

وقال جوندوجان في تصريح صحافي "إنه أمر لا يصدق. تعجز الكلمات عن وصف الأمر. صنعنا تاريخا اليوم. يستحق هذا الفريق أعلى درجات التقدير ويرفعنا الفوز بدوري الأبطال إلى قمة اللعبة". وقال "كنا نعرف أن الحديث يدور حول الثلاثية. كان هناك ضغط، لكن الفريق مهيأ للتعامل مع الضغط بأفضل صورة ممكنة".

وكان جريليش، الذي انضم إلى سيتي قادما من أستون فيلا في صفقة قياسية بريطانية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (126 مليون دولار) في 2021، من أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم وغمرته المشاعر بعد صافرة النهاية. وقال جريليش "هذا ما تعمل طوال حياتك لتحقيقه. أنا سعيد جدا". وأضاف "أخبرت (جوارديولا): أود أن أشكرك لأن جعلت هذا يحدث لي. وثقت فيّ كثيرا، وتعاقدت معي مقابل أموال طائلة". وتابع "حتى العام الماضي عندما كنت ألعب بصورة سيئة ظل معي وهذا العام منحني تلك المنصة، إنه عبقري".

ووضع المهاجم إرلينج هالاند نصب عينيه تحقيق مزيد من النجاحات الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه لا يزال متعطشا للمزيد بعدما سجل 52 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم ليساعد الفريق في الفوز بالثلاثية. وقال هالاند "لم أكن لأفكر في هذا في أكثر أحلامي جموحا. بعد يومين، عندما أستوعب ذلك بعض الشيء ويستقر هذا الشعور بالفوز باللقب، بالتأكيد سأشعر برغبة في تكرار هذا الأمر".

وأضاف "يجب علينا الدفاع عما حققناه هذا الموسم. هكذا تسير الأمور. سننسى كل شيء في غضون شهر واحد وسنبدأ من جديد". وحقق سيتي المهمة دون كيفن دي بروين الذي واساه هالاند وزملاؤه في الفريق عندما اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الأول بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وأبلغ دي بروين الصحفيين "هذا ما كنت أقاتل من أجله على مدار سنوات طوال. من الرائع أن نتمكن من تحقيق ذلك مع سيتي. إنه اللقب الأول في تاريخ النادي. سنظل دائما مرتبطين بالنادي بهذه الطريقة. إنه أمر مميز".