رؤساء الوفود العربية: دبي قدمت «صك النجاح» لمونديال سلة الكراسي المتحركة

أكد رؤساء وفود منتخبات عربية مشاركة في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، المقامة في دبي للمرة الأولى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، أن إقامة الحدث العالمي في «دانة الدنيا» تضمن نجاحه قبل بدايته، بسبب الإبهار الكبير الذي توفره اللجنة المنظمة للوفود المشاركة في البطولة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن دبي قدمت مبكراً «صك النجاح» للبطولة، بعدما وفرت اللجنة المنظمة كل متطلبات تنظيم إحدى أفضل البطولات عبر تاريخها.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، رئيس بعثة «أسود الرافدين» عباس وناس، عن سعادته باستضافة الإمارات للمونديال لتكون سباقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لأول مرة. وقال: «نحن سعداء بأن تكون أول مشاركة لنا في دبي، وفي بلدنا الثاني الإمارات وشهادتنا مجروحة في اللجنة المنظمة للبطولة، والحقيقة أن كل التسهيلات موجودة، والتنظيم يسير بسهولة، والكل يساعد ولا توجد مشاكل، وتظهر خبرة الكوادر الإماراتية في التنظيم وهو ما يسعدنا، لأن نجاح البطولة في الإمارات هو نجاح لكل العرب».

وأضاف أن العراق تأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه، بعدما اجتاز التصفيات في تايلاند العام الماضي. وقال: «هذه أول تجربة دولية حقيقة لـ(أسود الرافدين)، ونأمل أن نقدم صورة جيدة عن اللعبة في البطولة، رغم صعوبة المجموعة التي نلعب فيها، لأنها تجمع بريطانيا بطلة النسخة الماضية، وأميركا وإيران وهما الثالث والرابع على العالم».

بدوره أبدى رئيس البعثة المصرية ورئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، إيهاب حسانين، إعجابه بالتنظيم المبهر لبطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مهنأ الإمارات باستضافة هذا الحدث الكبير للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وقال: «حسن الاستضافة وكرم الضيافة ليس غريباً على شعب الإمارات التي عودتنا احتضان بطولات عالمية كبرى، وبدعمها اللامحدود لأصحاب الهمم، ونشكر قيادة الإمارات على هذه الجهود المستمرة لتطوير رياضة أصحاب الهمم في المنطقة والعالم بشكل عام».

وأكد حسانين أن المنتخب المصري بطل العرب وإفريقيا، يطمح لتحقيق مشاركة مشرفة، وسيبذل كل جهوده من أجل تخطي الدور الأول رغم صعوبة هذا الهدف، في ظل المنافسة القوية من منتخبات المجموعة الثانية التي تضم - إلى جانب منتخب الفراعنة - تايلاند وألمانيا وكندا.

وأشار إلى المنتخب المصري يعد أول منتخب عربي شارك في بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في نسخة 1998، لكنه لم يتجاوز الدور الأول.

أما رئيس وفد منتخب الجزائر للسيدات عبدالقادر سلطاني، المشارك في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، فقال إن تنظيم الإمارات هذه النسخة من المونديال «فخر لكل العرب».

وتشارك الجزائر للمرة الثانية في تاريخها في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، حيث كانت المرة الأولى عام 2018 في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال: «لدينا طموح كبير في تقديم مستويات متميزة في هذه النسخة من البطولة التي تنظم للمرة الأولى في دولة عربية، خاصة أن الإمارات قدمت براهين كبيرة على قدرتها على تنظيم نسخة متميزة من هذا المونديال، ونشكر اللجنة المنظمة على جهودها الواضحة لإنجاح هذه البطولة التي ستكون بمثابة مفخرة للعرب».

وأضاف: «نتوقع مستويات عالية من المنافسة في ظل مشاركة أفضل منتخبات العالم، ولذلك نسعى للظهور بشكل مشرف، لنكون خير سفراء للعرب ولسيدات كرة السلة من أصحاب الهمم في هذه البطولة».

المنتخب الوطني يسعى للتعويض أمام البرازيل

تشهد البطولة اليوم 10 مباريات، حيث تنطلق بمواجهة فرنسا والأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة للرجال، تليها مواجهة كوريا الجنوبية وهولندا في المجموعة نفسها، فيما يواجه المنتخب الوطني نظيره البرازيلي في ثانية مبارياته بالمجموعة الأولى، بعد خسارته أمام إيطاليا في مباراة الافتتاح 101-33، فيما تلتقي في المجموعة نفسها إيطاليا وأستراليا، بينما تشهد المجموعة الثانية مباراتين تجمع الأولى بين تايلاند وكندا، والثانية بين مصر وألمانيا، إذ يسعى المنتخب الوطني إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام تايلاند 72-38.

وعلى مستوى منافسات السيدات، تلتقي الصين مع إسبانيا، وبريطانيا مع البرازيل في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى تلتقي الجزائر مع أميركا، وتايلاند مع ألمانيا.