تشافي يكشف عن سبب اختيار ميسي للعب في انتر ميامي

أكد مدرب برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديس، الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان «متحمساً» للعودة إلى كاتالونيا لكن «الظروف لم تساعد على ذلك» وأنه لم يعد يرغب في «هذا النوع من الضغط» خلال مسيرته الاحترافية.

وقال تشافي في بيان على منصة تويتش «تحدث كلانا كثيرًا» عن احتمال عودته إلى برشلونة و«كان الجميع متحمسا، هو أولاً، ثم أنا ثم النادي، لكن الظروف لم تساعد».

وأضاف «في كثير من الأحيان لا نضع أنفسنا مكان بعضنا البعض، فنحن نفتقر إلى القليل من التعاطف»، معتبرا أنه «كونك ليو ميسي لا يجب أن يكون الأمر سهلاً».

وتابع «إنه لم يهدأ أبدًا، يجب أن يكون لديه قيادة رائعة على أرضية الملعب، يجب أن يكون الأفضل في كل مكان. لم يكن لديه وقت ممتع في العامين الماضيين ولم يعد يرغب في هذا النوع من الضغط بعد الآن».

وكان ميسي يملك خيارات عدة لمواصلة مسيرته الاحترافية بين العودة إلى برشلونة، ناديه منذ نعومة أظافره، والعرض الخيالي السعودي، لكن بطل العالم المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات قرر الأربعاء اللعب في صفوف إنتر ميامي الأميركي كي يكتب الصفحات الأخيرة من مسيرته الكروية الرائعة.

وجاء اختيار ميسي نتيجة مفاوضات طويلة قادها بشكل خاص والده خورخي الذي خيَّب آمال جماهير برشلونة الذين كانوا يأملون في رؤية الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا يعود إلى صفوف النادي الكاتالوني الذي تركه في عام 2021 للانتقال الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان والد ميسي أكد الإثنين أن نجله يفضل خيار العودة إلى برشلونة. لكن كان على النادي الانتظار حتى تصادق رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى الاقتصادية الخاصة به قبل التفكير في التعاقد معه مجدداً.

وقال تشافي: «لم يكن الوضع سهلاً بالنسبة له بلا شك»، مشدداً على أن «القرار اعتمد كثيراً على ما يريده ليو.. لقد كان متحمسًا جدا، لكن الظروف لم تساعد».

ورداً على سؤال حول متى بدأ يعتقد أن ميسي قد لا يأتي إلى برشلونة، قال المدرب الكاتالوني إنه «لاحظ تغييرا» في الأرجنتيني «في الأيام الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة».

وأضاف أن ميسي «شرح الأمر بشكل جيد جدا: إنه يريد خفض مستوى الضغط في نهاية مسيرته والذي كان سيظل في أقصى حد لو عاد إلى هنا»، داعياً إلى «احترام اللاعب الأفضل في التاريخ».

