بعد بنزيمة.. مودريتش في الطريق إلى الدوري السعودي في صفقة قياسية

كشفت وسائل إعلام إسبانية مقربة من نادي ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية أن نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة ليس الوحيد من الفريق الملكي الذي بات رحيله إلى الدوري السعودي مسألة وقت، بل نجم كبير آخر، هو الكرواتي لوكا مودريتش. وكشفت إذاعة "أوك دياريو" أن مودريتش أخطر بالفعل إدارة ريال مدريد بعرض قياسي كبير تلقاه في الفترة الأخيرة من الدوري السعودي، حيث تبلغ القيمة 120 مليون دولار للموسم الواحد، دون تحديد إن كان الأمر يتعلق بنادي الاتحاد السعودي أو غيره، خاصة وأن بنزيمة ارتبط بشدة بالانتقال إلى الاتحاد السعودي مقابل 100 مليون دولار في الموسم الواحد.

وبات الوضع محرجا لإدارة ريال مدريد، والتي كانت قريبة جدا من إعلان تجديد عقود المخضرمين وعلى رأسهم بنزيمة ومودريتش لموسم إضافي، لكن التطورات الأخيرة، قد تدفع بالنادي الملكي إلى ضخ أموال كبيرة في سوق الانتقالات، خاصة وأن النجمين مصران على الانتقال، كونها قد تكون آخر فرص لهما لتحقيق عائدات مالية قياسية، خاصة وأنهما قد حققا كل ما يحلم به أي لاعب مع ريال مدريد.