مستقبل ميسي يتحدد الثلاثاء المقبل.. برشلونة أم النصف مليار

يبحث نادي برشلونة عن أخر الفرص من أجل محاولة استعادة نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد أن قدم النادي خطة جديدة يتطلع من خلالها إلى رفع دخله بمقدار 25 بالمئة على الأقل، حتى يحصل على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعبين إضافيين، ويأتي ذلك بعد تأكيد كافة التقارير الصحفية أن ميسي سيرحل عن باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده في الشهر المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة طلبت من ميسي إمهالها أسبوعا قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن النادي الذي سينتقل له، وقالت في تقريرها: "النادي يتوقع أنه، بداية الأسبوع المقبل، سيأتي رد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بخصوص الخطة التي تم تقديمها، حيث سيكون، يوم الثلاثاء المقبل، حاسما في مستقبل ميسي مع برشلونة".

وطبقا للشروط واللوائح الإسبانية لا يمكن للنادي الكتالوني إبرام أي صفقة حتى توافق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على خطة الجدوى المالية التي قدمها النادي، وحسب تقارير إسبانية، فإن على برشلونة أن يرفع دخله بمقدار 25 بالمئة على الأقل، حتى يحصل على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعبين إضافيين.

وأكدت الصحيفة، أنه بمجرد الموافقة على الخطة، سيتطلع برشلونة للتصديق على تجديد عقد مدافعه رونالد أراوخو ولاعب خط وسطه غافي، وبعد ذلك مباشرة، سيبدأ عملية التعاقد مع ميسي.

ومن جانب أخر قد يبحث ميسي عن تحديد جديد ومواجهة جديدة مع غريمه التقليدي رونالدو، إذ بإمكان ميسي بسهولة أن يصبح أعلى رياضي في التاريخ دخلا إن وافق على عرض من الهلال السعودي، بعد أن ذكرت تقارير أنه سيتقاضى ما يقرب من نصف مليار يورو في الموسم الواحد.