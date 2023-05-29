تشيلسي يتعاقد مع بوكيتينو لاحياء آماله في الموسم المقبل

أكد تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق لقيادة الفريق في الموسم الجديد ولمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

احتل تشيلسي المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب نهايته أمس الأحد بعد موسم فوضوي تعاقب فيه توماس توخيل وجراهام بوتر وفرانك لامبارد على تدريب النادي اللندني.

وسيبدأ الأرجنتيني بوكيتينو (51 عاما)، الذي وقع عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر، العمل في الأول من يوليو المقبل.

وكان بوكيتينو ارتبط بتولي تدريب تشيلسي العام الماضي عندما سعى النادي للحصول على بديل دائم بعد إقالة توماس توخيل، لكنه الفريق اختار تعيين جراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون.

وأصبح بوكيتينو ثالث مدرب بدوام كامل يقود تشيلسي منذ انتقال ملكية النادي إلى كونسورتيوم بقيادة تود بولي، المالك الشريك لفريق لوس انجليس دودجرز، والمدعوم من شركة كليريك كابيتال وهي شركة استثمار خاصة.

وقال ملاك تشيلسي في بيان «ماوريسيو هو مدرب من طراز رفيع، ويملك سجلا مذهلا. نحن نتطلع لوجوده معنا».

وعند تعيين لامبارد لقيادة تشيلسي، قال ملاك النادي إنه سيكون في مهمة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب آخر بدوام كامل حيث سيجري تشيلسي «عملية شاملة» لاختيار الاسم.

وخسر تشيلسي ثماني مرات في 11 مباراة تحت قيادة لامبارد واحتل المركز 12 في الدوري، ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بعد الخروج من دور الثمانية لدوري الأبطال.

وفاز الفريق اللندني بدوري أبطال أوروبا في 2021 لكنه أنهى الموسم خالي الوفاض واحتل أسوأ مركز للفريق في الدوري منذ موسم 1993-1994، عندما جاء آنذاك بالمركز 14 مع جلين هودل، رغم إنفاق ملاك النادي ببذخ لضم لاعبين.

واشتهر بوكيتينو، الذي يفضل الضغط العالي واللعب الهجومي، برعاية اللاعبين الشبان وقاد ساوثامبتون لاحتلال المركز الثامن في أول موسم كامل يمضيه في إنجلترا قبل تولي مسؤولية توتنهام في 2014.

ووصل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وأصبح منافسا أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أنهى الدوري في المراكز الأربعة الأولى لمدة أربعة مواسم متتالية من 2015 إلى 2019 قبل ان تتم اقالة بوكيتينو.

وانضم بوكيتينو إلى باريس سان جيرمان في يناير كانون الثاني 2021، وفاز بكأس فرنسا ولقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكنه أُقيل بعد إخفاقه في تحقيق ما يصبو إليه الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وسيشمل طاقمه التدريبي في تشيلسي خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو وتوني خيمينيز وسيباستيانو بوكيتينو.

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي المديران الرياضيان للفريق إن «خبرة موريسيو ومعاييره المتميزة وصفاته القيادية وشخصيته ستخدم نادي تشيلسي لكرة القدم ونحن نمضي قدما.إنه مدرب ناجح، عمل عند أعلى المستويات في بطولات ومناطق متعددة. روحه ونهجه الخططي والتزامه بتطوير الفريق هي أمور جعلت منه مرشحا استثنائيا».