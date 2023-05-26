اتحاد جدة يتلقى خبراً مزعجاً قبل يوم من مباراة التتويج بالدوري السعودي

كشفت صحيفة "سبورت" السعودية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر توقيع عقوبة على نادي الاتحاد السعودي بالحرمان من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن الفيفا اتخذ قراراً بمنع الاتحاد من ضم لاعبين جدد في صيف 2023 بسبب التأخر في تسديد مستحقات نادي الشارقة من انتقال البرازيلي كورنادو والبالغة مليوني يورو.

وانضم كورنادو لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2021 قادما من صفوف الشارقة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء غدا السبت بحثا عن التتويج بلقب دوري روشن لموسم 2022-2023 في حال تحقيق الفوز.