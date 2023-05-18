وفاة متسلقة جبال ومرشد في إيفرست

توفي مرشد جبال نيبالي ومتسلقة هندية على جبل إيفرست، وفق ما أعلنت الخميس الجهتان اللتان كانتا تتولّيان تنظيم رحلتيهما الاستكشافيتين، ليرتفع بذلك إلى سبعة عدد الذين لقوا مصرعهم منذ بداية موسم تسلّق الجبال على أعلى جبل في العالم.

وتوفيت سوزان ليوبولدينا جيزس، وهي معلمة هندية تبلغ 58 عاماً، في أحد مستشفيات لوكلا التي نُقلت إليها بعدما شعرت بتوعّك في المخيّم الرئيسي الذي يضم متسلقي جبال.

وقال المدير العام لوكالة "غلايسر هيمالايا تريكس اند اكسبيديشن": "دا ديندي شيربا "نقلنا متسلقة جبال هندية من المخيّم إلى لوكلا الاربعاء عبر إحدى المروحيات لأنها كانت مريضة ولم تستطع تسلق الجبل".

وأضاف "حاولنا نقلها إلى كاتماندو، إلا أنّ الاحوال المناخية السيئة حالت دون وصول المروحية إلى هناك، وتوفيت صباح الخميس".

كذلك، توفي مرشد نيبالي الثلاثاء خلال نزوله جبل إيفرست حيث كان يشارك في حملة سنوية لتنظيف الجبال ينظمها الجيش النيبالي.

وأوضح باسانغ شيربا من شركة "بيك بروموشن" أنّ "عملية إعادة جثمانه مستمرة".

وكانت انطلاقة موسم تسلق إيفرست مأسوية هذه السنة، مع مقتل ثلاثة متسلقين نيباليين في أبريل، وأميركي في مطلع مايو، ومولدوفي الأربعاء.

وتضم النيبال ثمانية من أعلى 10 قمم في العالم، بينها إيفرست الذي يبلغ ارتفاعه 8849 متراً، فيما تستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وكانت السلطات النيبالية أصدرت هذه السنة ما لا يقل عن 466 تصريحاً لتسلق جبل إيفرست خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أنّ معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، سيحاول أكثر من 900 شخص تالياً تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية يونيو.