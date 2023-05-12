الأهلي والترجي في قمة أبطال إفريقيا الليلة.. الموعد والتشكيلة وتاريخ المواجهات

يستضيف الترجي التونسي، اليوم الجمعة، (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في استاد رادس، نظيره الأهلي المصري في ذهاب الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويشهد تاريخ مواجهات الفريقين بدوري أبطال إفريقيا على تفوق الفريق المصري على التونسي، إذ التقيا 18 مرة، فاز الأهلي في تسع مباريات، والترجي في ثلاثة، وتعادلا في 6 مناسبات.

وسيخوض الترجي المباراة محروماً من جمهوره المعاقب بسبب أعمال الشغب التي ارتكبها خلال مباراة الفريق مع شبيبة القبائل الجزائري في إياب الدور ربع النهائي لاسيما أن الكاميرات رصدت أحد المشجعين يحمل منشاراً كهربائياً على المدرجات.

ويتوقع أن يدفع الفريقين بالتشكيلة التالية:

الترجي

حراسة المرمى: الصدقي الدبشي.

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين بن حميدة – محمد أمين توغاي – ياسين مرياح.

الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – صابر بوغرين.

الهجوم: معتز الزدام – محمد علي بن حمودة – رشاد العرفاوي.

الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أليو ديانغ

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – حسين الشحات – بيرسي تاو.