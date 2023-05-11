وفاة ملاكم بعد إعلان فوزه على الحلبة (فيديو)

لقي الملاكم الفلبيني كينيث إيجانو (22 عاماً) حتفه متأثراً بضربات جيسون فاكولارين ضمن سلسلة "بلو باي بلو" إذ كان قد كابر على نفسه طوال النزال حتى نهايته وصافح خصمه قبل إعلانه منتصراً بإجماع القضاة.

وانهار إيجانو بعد الفوز بعدما فقد الوعي في الحلبة وحرص أسطورة الملاكمة الفلبينية باكياو على تقديم المساعدة لإيجانو على الفور وتم نقله إلى المستشفى، وبعد أربعة أيام تم الإعلان عن وفاته من قبل المجلس الفلبيني للألعاب والترفيه.

Boxer Kenneth Egano, 22, dead after post-fight collapse https://t.co/exGOZ5rmDz pic.twitter.com/6nTjc8Rk7t — New York Post Sports (@nypostsports) May 10, 2023

وبعد تلقيه خبر وفاة إيجانو قال باكياو في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء العالمية بألم: "لا يوجد شيء أغلى من حياة الإنسان.. الملاكمة حقا رياضة خطرة ولا يستحق الملاكمون سوى الاحترام وهم يضعون حياتهم على المحك".

يذكر أن بطل العالم السابق باكياو يدير سلسلة "بلو باي بلو" في الفلبين وهو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي فاز بألقاب في ثماني فئات وزن مختلفة.