رسمياً وقرار نهائي.. الزمالك يعتذر لجماهيره في الإمارات

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسمياً الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي في أبوظبي في الجمعة المقبلة، بسبب ما وصفه بـ "سلسلة من القرارات المتعنتة والمستمرة من اتحاد كرة القدم المصري".

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور لوّح، أمس الإثنين، عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب عدم إيقاف لاعب الأهلي محمود كهربا الذي صدرت ضده عقوبة بالإيقاف لمدة 12 مباراة من لجنة الانضباط، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف إيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت النهائي في الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء الإداري.

وقال الزمالك في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "جاء بعد سلسلة من القرارات المتعنتة والمستمرة من اتحاد كرة القدم وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد، وصولاً إلى أزمة محمود عبد المنعم (كهربا)، وهو أمر غير مقبول تماما من مجلس إدارة النادي وبناء عليه تم اتخاذ قرار الاعتذار عن المشاركة في مباراة كأس السوبر"، حسب البيان.

واعتذر مرتضى منصور للشعب الإماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي، ولجماهير فريق الزمالك ونادي الأهلي التي حجزت تذاكر حضور المباراة، مؤكدا أن القرار جاء "حفاظا على حقوق نادي الزمالك في ظل محاباة اتحاد الكرة للطرف الآخر"، على حد تعبيره.