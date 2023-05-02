الزمالك يعتذر عن كأس السوبر في الإمارات.. موقف البطولة والبديل

قرر نادي الزمالك عدم المشاركة في كأس السوبر المصري الذي يجمعه مع الأهلي 5 الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال مرتضى منصور على حسابه في فيسبوك إنه: "مجلس إدارة نادي الزمالك يحافظ على حقوقه، وإذا تم إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي، الزمالك مستعد أن يسافر إلى الإمارات".

كشف اتحاد الكرة المصري عن هوية الفريق الذي سيشارك في كأس السوبر المصري أمام الأهلي عقب اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إيهاب الكومي، إن نادي بيراميدز هو من سيشارك فى بطولة السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي بدلا من نادي الزمالك.

وقال الكومي فى تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم" إنه: "وفقا للوائح سيشارك بيراميدز فى بطولة السوبر المصري، وحصلنا على موافقته للمشاركة في البطولة بعد اتصالات منذ قليل، بعد اعتذار الزمالك".

وأضاف: "ننتظر إخطار نادي الزمالك رسميا بعدم المشاركة، من أجل إعلان مشاركة بيراميدز بدلا منه".