بعد نجاح مونديال 2022.. قطر تستضيف كأس العالم لكرة السلة 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم الجمعة، من منح قطر حق استضافة كأس العالم للرجال لعام 2027، لتصبح قطر أول دولة عربية تحظى باستضافة المونديال.

وتأتي استضافة الدوحة لمونديال السلة، على غرار نجاحات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر أواخر 2022.

وجاء إعلان الاتحاد الدولي، في بيان رسمي على موقع الاتحاد، قال فيه: "حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027، على أن تلعب جميع مباريات البطولة المرموقة في مدينة الدوحة".

وأضاف البيان: "أعجب المجلس المركزي للاتحاد الدولي بالملف، خاصة العناصر المتعلقة بالطبيعة الجغرافية المدمجة، والمرونة الفريدة مع جدولة البطولة في الملاعب من أجل تقديم الأفضل للجماهير، فضلاً عن التركيز على الاستدامة".

وتابع البيان: "تملك العاصمة القطرية الدوحة، وهي واحدة من أفضل الوجهات ربطًا في العالم، رحلات مباشرة من معظم الدول المشاركة المحتملة، في حين أن المترو وشبكة النقل العام التي تم تطويرها مؤخرًا تربط جميع الملاعب، مما يوفر خدمة من الدرجة الأولى لجميع الزوار".

وأشار البيان إلى المنافع التي يمكن أن يحظى بها جمهور البطولة جراء استضافة الدوحة لجميع المباريات في ملاعب مجاورة لبعضها البعض، وقال: "نظراً لأن جميع الفرق تلعب في نفس المدينة، يمكن للجماهير التخطيط لكل شيء مسبقاً، والاستمتاع بتجربة فريدة، بما أن جميع الملاعب تقع على بعد 30 دقيقة من بعضها البعض".

ويذكر أن استضافة قطر لمونديال 2027، يمنح قارة آسيا شرف استضافة كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن أقيمت نسخة 2019 في الصين، في حين تستضيف كل من الفلبين واليابان وإندونيسيا مونديال 2023 الصيف المقبل.