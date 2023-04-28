غوارديولا: هالاند مبدع.. ودي بروين لا يمكن إيقافه
أشاد مدرب مان سيتي، غوارديولا، بالثنائي دي بروين وهالاند، واصفاً إياه بـ«المذهل»، بعد الفوز الرائع على ضيفه أرسنال 4-1 أول من أمس، ليحكم قبضته على مصيره نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال غوارديولا في تصريح صحافي عن الثنائي الفتاك: «الانسجام بين دي بروين وهالاند مذهل، حاولنا استخدامه قدر المستطاع». وتابع: «كنا صبورين أكثر معهم. يفوز هالاند دائماً بالكرة الثانية، إنه مبدع، ودي بروين مهم جداً عندما نتمكن من إيجاده ويبدأ في الركض، فلا يمكن إيقافه».
وعلّق غوارديولا: «أعرف أن المباريات الثلاث المقبلة (في الدوري) مهمة جداً، ستحدد ما إذا بإمكاننا تحقيق ما نصبو إليه. الحقيقة أننا مازلنا نتأخر بنقطتين عن أرسنال، هم أمامنا».
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