تحكيم أجبني لمباراة أهلي حلب وجبلة في الدوري السوري

كشف عضو مجلس إدارة نادي أهلي حلب، ومشرف كرة القدم في النادي أيمن حزام، عن موافقة اتحاد الكرة في سورية، على استقدام طاقم حكام أجنبي لقيادة مباراة الفريق المقبلة، أمام نادي جبلة، التي تقام يوم غدٍ لحساب الجولة 16 من الدوري السوري الممتاز.

وقال حزام في تصريحات صحافية لإذاعة "صدى إف إم" السورية: "اتحاد كرة القدم السوري، وافق على طلب النادي، باستقدام طاقم تحكيم أردني لإدارة مباراة أهلي حلب مع جبلة"، مشيراً إلى أن "أهلي حلب" سيتكفل بجميع نفقات طاقم التحكيم المتوقع وصوله إلى حلب اليوم، والبالغة 21 مليون ليرة سورية.

واختتم حزام بقوله: "تم أرسال كتاب رسمي إلى الاتحاد الرياضي العام، بما يخص السماح بالحضور الجماهيري، وحتى الآن لم يردنا أي رد بهذا الشأن، والموضوع لا يزال قيد المتابعة". يذكر أن "أهلي حلب" يتصدر الدوري السوري برصيد 28 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن ملاحقيه الوثبة والفتوة المتشاركين مركز الوصيف، ويحتل جبلة المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق الثلاثة نقاط عن الجيش في المركز الخامس.