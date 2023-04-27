غوارديولا: الفوز على أرسنال لم يحسم اللقب ولكنه كان مهما

أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن الفوز الكبير على أرسنال 4 / 1 ليس حاسما، ولكنه أقر بأن شيئا كبيرا تغير حيث أن مصير التتويج بلقب الدوري بات بأيدي لاعبي فريقه. وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال أنهى المباراة في صدارة الترتيب، ولكن تفوقه بفارق نقطتين على مانشستر سيتي يبدو ضعيفا لاسيما وأن مانشستر سيتي، الذي حقق سبع انتصارات متتالية في الدوري، لديه مباراتين مؤجلتين. وقال غوارديولا :" كانت مباراة مهمة، ليست حاسمة، ولكن مهمة".

وأضاف :"لعبنا بشكل جيد. أعلم المنافس الذي واجهناه. مازالوا في القمة، أعلم أن ما قلته يبدو ساذجا، ولكننا مازلنا خلفهم". وباستثناء أيام قليلة في شهر فبراير، عقب فوز مانشستر سيتي 3 / 1 في ملعب الإمارات، تصدر أرسنال جدول الترتيب منذ الأسبوع الثالث من الدوري. وكان مانشستر سيتي يحاول ملاحقة أرسنال، وكان جوارديولا يصف أرسنال بأنه المرشح الأبرز لنيل اللقب، ولكن هذه النتيجة أقنعت جوارديولا أنه وفريقه أصبحا أخيرا في موقف أقوى.

وقال :"بكل تأكيد أفضل وضعي لأن الامر بات بأيدينا". وأضاف :"أحب أن يكون لدينا مباراتين بست نقاط، ولكن يجب أن تفوز بهما، ولكنني أفضل هذا لأن الأمر بات بأيدينا".