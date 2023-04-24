الأهلي وصن داونز على أعتاب المربع الذهبي.. وسقوط الوداد في «أبطال إفريقيا»

وضع كل من الأهلي المصري، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، قدماً في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب الأول على ضيفه الرجاء الرياضي المغربي 2-صفر، وضرب الثاني بقوة خارج ملعبه بإسقاطه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري 4-1، أول من أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي. وعاد الوداد الرياضي المغربي (حامل اللقب) بنتيجة مخيبة من أرض سيمبا التنزاني بخسارته بهدف نظيف، بعدما كان الترجي التونسي قد تغلب على مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بالنتيجة عينها.

وبعدما كان على حافة الخروج من الباب الخلفي للمسابقة، استعاد الأهلي المصري بريقه في الأدوار الإقصائية، وأكرم وفادة ضيفه الرجاء المغربي بهدفين على استاد القاهرة الدولي امام أكثر من 50 ألف متفرج.

وسجل محمد عبدالمنعم هدف المباراة الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وتقام مباراة الإياب في المغرب يوم السبت المقبل، حيث يتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل في الدور ذاته.

وقال حارس مرمى الرجاء، المخضرم أنس الزنيتي: «إن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول، كنا قاب قوسين من التسجيل، إلا أننا لم نستغل الفرص بسبب التسرع في بعض الأحيان كما إننا لم نكن منظمين مع نهاية الشوط لنتلقى هدفاً قاسياً في توقيته، وفي الشوط الثاني عانينا من التعب».

وتابع: «النتيجة قاسية، ولكنها ليست مستحيلة، نحتاج إلى الظهور بمستوى أعلى في لقاء الإياب، وإلى الرغبة في التعويض، فضلاً عن مؤازرة جماهيرنا ضد فريق متمرس في هذه المسابقة التي نعول عليها لإنقاذ موسمنا».

نتيجة محبطة لحامل اللقب

عاد الوداد الرياضي المغربي (حامل اللقب) بخسارة من أرض مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، أول من أمس، في دار السلام. وسجل الهدف جان باليكي (31). وتأثر الفريق المغربي بعوامل عدة، منها اللعب في أجواء ماطرة، وغياب لاعبين مؤثرين، لاسيما الهداف السنغالي بولي سامبو، والحارس أحمد رضى التكناوتي. وقدم «وداد الأمة» الأداء الأسوأ منذ تولي الإسباني خوان كارلوس غاريدو الإشراف على الفريق، إلا أن الفرصة سامحة للتعويض في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء.

إنذار جنوب إفريقي

وجّه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إنذاراً قوياً إلى منافسيه، بعدما تغلب على مضيفه شباب بلوزداد 4-1 على ملعب «نلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية.

وعلى الرغم من الأفضلية الطفيفة لأصحاب الأرض في الاستحواذ على الكرة، فإن الخطورة كانت جنوب إفريقية وبنحو مستمر، بقيادة الثلاثي: ثيمبا زواني، والناميبي بيتر شالوليلي، وثابيلو مورينا، وتحمّل الدفاع الجزائري عبئاً كبيراً، إلا أنه لم يصمد طويلاً.

وخرج لاعبو بلوزداد من الملعب وسط صيحات استهجان من المشجعين الغاضبين، بعدما بات الفريق قريباً من الخروج من المسابقة القارية. ويستضيف صن داونز إياب دور الثمانية في بريتوريا يوم السبت المقبل، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للعب أمام الوداد المغربي (حامل اللقب) أو سيمبا التنزاني. وتأتي خسارة بلوزداد بمثابة ضربة جديدة للكرة الجزائرية في دوري الأبطال، بعدما خسر منافسه المحلي شبيبة القبائل على أرضه أمام الترجي التونسي بهدف في ذهاب دور الثمانية، وبات من المتوقع أن تغيب الأندية الجزائرية عن الدور قبل النهائي.