بعد حرق علمها في حفل افتتاح بطولة أوروبا.. أذربيجان تسحب لاعبيها من أرمينيا (فيديو)

أعلنت أذربيجان، السبت، عن سحب لاعبيها من بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقامة في العاصمة الأرمينية يريفان بعد حادثة حرق العلم.

وتخوض أذربيجان وأرمينيا منذ عقود نزاعًا مسلحًا للسيطرة على ناغورني قره باغ، المنطقة الواقعة في أذربيجان وذات الغالبية الأرمينية. وانتهت الأعمال العدائية الأخيرة بين البلدين في 2020 بتوقيع هدنة هشّة برعاية روسيا، لا زالت تتخللها اشتباكات متقطعة، آخرها مطلع الاسبوع الحالي.

وأظهرت لقطات من حفل افتتاح البطولة في يريفان الجمعة رجلا يركض إلى المنصة وينتزع علم أذربيجان من حامل العلم قبل أن يشعل النار فيه.

وقالت وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية في بيان مشترك مع اللجنة الأولمبية الوطنية إنها قررت إعادة رياضييها إلى الوطن بعد ما وصفته بـ"العمل الهمجي" في الحفل.

وجاء في البيان "في ظروف يسود فيها جو الكراهية هذا في أرمينيا، فإن الأمن ليس مضمونًا، والمشاركة الطبيعية للرياضيين الأذربيجانيين في المسابقات مستحيلة بسبب الضغط النفسي".

حرق علم #أذربيجان في حفل افتتاح بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقام في #أرمينيا دليل آخر على وحشية الشعب الأرميني ومدى انتشار الكراهية العرقية لديه#EWC2023 pic.twitter.com/L1au7QIvUT — Imran M.Sadikhov (@negotiator79) April 14, 2023

وتابع "تسييس الرياضة أمر غير مقبول على الإطلاق" وحث الاتحاد الأوروبي لرفع الأثقال على فرض عقوبات على أرمينيا.

كما قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها "تدين بشدة" الحادثة ودعت أرمينيا إلى "إحالة المسؤول فورًا إلى العدالة".

وأشارت وسائل إعلام محلية الى أن الشرطة الأرمينية احتجزت لفترة وجيزة الرجل المسؤول، المصمم آرام نيكوليان، ووفقًا لمحاميه فقد أُطلق سراحه من دون توجيه تهم إليه.

من جهتها، نفت وزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية في بيان وجود أي مخاطر على الرياضيين المشاركين في البطولة.

وأضافت أن "الحادثة التي وقعت خلال حفل الافتتاح والتي حُلت بسرعة كبيرة، لا علاقة لها بضمانات سلامة الرياضيين".